Кабмин ужесточил контроль за поставками древесины под видом дров

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постновление Кабмина №1142 от 4 декабря 2019 года обнародовано на официальном правительственном портале.

Как пояснили в пресс-службе Гослесагентства, порядок разработан во исполнение закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сохранения украинских лесов и предотвращения незаконного вывоза необработанных лесоматериалов".

Законом, в частности, устанавливается ограничение внутреннего потребления отечественных необработанных лесоматериалов в размере 25 млн кубических метров в год.

Порядок определяет механизм проведения мониторинга внутреннего потребления отечественных необработанных лесоматериалов на основе систематизации и обобщения информации о происхождении, заготовке и реализации древесины с помощью инструментов электронного учета. Также документ предусматривает обязательность ведения электронного учета древесины всеми лесопользователями Украины.

"Наиболее эффективным инструментом для обеспечения выполнения требований является внедрение единой государственной системы электронного учета древесины (система ЭУД), которую предлагается создать на базе отраслевой информационно-телекоммуникационной системы "Электронный учет древесины". Она прошла апробацию и функционирует в большинстве государственных лесохозяйственных предприятий", – сообщили в Гослесагентстве.

По результатам мониторинга, в случае наступления предпосылок относительно превышения установленного объема внутреннего потребления дров Гослесагентство будет принимать решение о прекращении выдачи специальных разрешений на использование лесных ресурсов (лесорубных билетов).

Ожидается, что введение такого мониторинга позволит уменьшить оборот незаконно заготовленной древесины на внутреннем рынке, предотвратить незаконный вывоз необработанных лесоматериалов за пределы страны и приблизить деятельность отечественных лесопользователей и деревообработчиков к европейским стандартам.

В ведомстве напомнили, что в государственных лесохозяйственных предприятиях, входящих в сферу управления Государственного агентства лесных ресурсов (7,6 млн га лесов, или 73% лесного фонда Украины), полностью введена Система электронного учета древесины.

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Как сообщалось, ранее Европейский союз инициировал торговый арбитраж с Украиной из-за введения моратория на вывоз леса-кругляка как нарушающего Соглашение об ассоциации Украина-ЕС.

Напомним, после введения запрета на экспорт украинской необработанной древесины, лес вывозится из страны под видом "дров" и продается деревообрабатывающим фирмам в Румынии и Венгрии, которые никак не связаны с энергетикой.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Що відомо про контрабанду лісу з України під виглядом дров

Напомним, Верховная Рада 9 апреля 2015 года приняла закон, которым на 10 лет запретила экспорт лесоматериалов и пиломатериалов в необработанном виде (леса-кругляка), при этом запрет на экспорт лесоматеривалов древесных пород (кроме сосны) был введен с 1 ноября 2015 года, а древесных пород сосны – с 1 января 2017 года.