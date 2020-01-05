Минздрав утвердил перечень лекарств для закупки за бюджетные средства в 2020 году

Об этом сообщает пресс-служба министерства, передает БизнесЦензор.

"Впервые на закупку лекарств и медизделий на централизованном уровне дополнительно выделено 3,2 млрд грн. Таким образом, общий бюджет на закупки лекарственных средств и медицинских изделий в 2020 году составит около 9,7 млрд грн, что является рекордной суммой на закупку лекарств для граждан Украины", – отмечается в сообщении.

По расчетам Минздрава, этих средств вместе со снижением цен на ряд препаратов хватит на обеспечение практически полной потребности по всем 38 направлениям.

В министерстве отметили, что впервые при формировании перечня закупок на 2020 год использованы методы оценки медицинских технологий (ОМТ или НТА - health technology assesment).

"ОМТ проводится для комплексной оценки показателей клинической эффективности, экономической целесообразности и организационных проблем применения лекарственных средств, медицинских изделий и других медицинских технологий. Такой подход позволяет принимать эффективные стратегические решения в сфере здравоохранения, в частности определять, какие лекарственные средства целесообразно финансировать и закупать государством за счет налогоплательщиков", – пояснили в министерства.

Со следующего года оценка медицинских технологий станет обязательной при планировании государственных закупок и формировании номенклатуры закупок.