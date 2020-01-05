Россия возобновила поставки нефти в Беларусь

Об этом заявил заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов, передает БизнесЦензор со ссылкой на БЕЛТА.

"Сегодня в 17:05 уже включены насосные агрегаты и начинает осуществляться поставка нефти в направлении ОАО "Нафтан". По мере оформления маршрутных поручений объем будет добавляться и будут поставки в том числе для Мозырского НПЗ", – сказал Сизов.

По словам замглавы белорусского концерна, до конца суток будет прокачано 6 тыс. тонн нефти.

Сизов также заявил, что "Белнефтехим" планирует в январе возобновить экспорт нефтепродуктов, однако возобновление экспорта "зависит от того, насколько ритмично и быстро будет идти процесс заключения договоров".

"Мы рассчитываем, что к концу января – по крайней мере, это оптимистичный сценарий - все возможные ограничения будут сняты", – добавил зампредседателя концерна.

Сизов отметил, что транзит российской нефти через Беларусь идет в штатном режиме.

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Напомним, 4 января "Белнефтехим" сообщил о заключении первого в этом году контракта с российской нефтяной компанией без премии к цене.

В российсской "Транснефти" заявили, что монополия получила заявку на прокачку на "Нафтан" 133 тыс. тонн нефти. Ближе к вечеру стало известно, что заявку на поставку нефти в Белоруссию из РФ оформили еще две российские компании.

Как сообщалось, с 1 января российские компании прекратили поставки нефти в Беларусь из-за разногласий в цене на сырье.

По данным "Белнефтехима", в настоящее время цена поставок нефти из России в Беларусь составляет 83% от мировой цены на нефть.

В связи с отсутствием импорта нефти Беларусь с 1 января приостановила экспорт нефтепродуктов.



