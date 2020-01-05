Об этоом сообщил глава правления "Газпрома" Алексей Миллер, передает БизнесЦензор со ссылкй на Reuters

.

По слоывам главы колмпании, в 2018 году "Газпром" экспортировал в Европу и Турцию рекордные 201 миллиарда кубометров газа, в 2017 году - 194,4 миллиарда кубометров газа.



Экспорт газа в страны ближнего зарубежья составил 37,7 милилардов кубометров, что на 2,2% больше, чем в 2018 году.

Глава компании уточнил, что с начала поставок газа в Китай в декабре "Газпром" поставил в страну 328 миллиона кубометров газа.

Миллер добавил, что добыча газа в 2019 году составила 500,3 миллиарда кубометров газа, что на 0,5% выше уровня 2018 года.