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05.01.20 10:43

"Газпром" в 2019 году сократил экспорт газа

Российский "Газпром" экспортировал в дальнее зарубежье в 2019 году 199,2 миллиарда кубометров газа, что на 1,3% меньше, в 2018 году.

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Об этоом сообщил глава правления "Газпрома" Алексей Миллер, передает БизнесЦензор со ссылкй на Reuters
.
По слоывам главы колмпании, в 2018 году "Газпром" экспортировал в Европу и Турцию рекордные 201 миллиарда кубометров газа, в 2017 году - 194,4 миллиарда кубометров газа.

Экспорт газа в страны ближнего зарубежья составил 37,7 милилардов кубометров, что на 2,2% больше, чем в 2018 году.

Глава компании уточнил, что с начала поставок газа в Китай в декабре "Газпром" поставил в страну 328 миллиона кубометров газа.

Миллер добавил, что добыча газа в 2019 году составила 500,3 миллиарда кубометров газа, что на 0,5% выше уровня 2018 года.

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