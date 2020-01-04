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04.01.20 16:07

Генпрокурор Рябошапка назначил Чумака заместителем

Генпрокурор Руслан Рябошапка назначил Виктора Чумака, который занимал должность главного военного прокурора, заместителем генпрокурора.

Генпрокурор Рябошапка назначил Чумака заместителем

Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на сообщение Генеральной прокуратуры.

На сайте указано, что Виктор Чумак был назначен на эту должность 2 января.

Виктор Чумак родился 5 июня 1958 года. В 1995 году закончил Киевский университет имени Шевченко по специальности "Правоведение".

Работал в Национальной академии Государственной пограничной службы.

В 2000 году – возглавил управление правового обеспечения Государственного комитета по делам охраны государственной границы Украины.

Был народным депутатом 7-го (от "УДАРа" Виталия Кличко) и 8-го (от БПП) созывов.

С 2012 года работал в должности председателя Комитета Верховной Рады по вопросам противодействия и предотвращения коррупции, а с 2014 года – в должности заместителя председателя этого комитета.

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