В прошлом году Украина увеличила транзит российского газа

Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на данные АО "Укртрансгаза".

Транзит газа через Украину в Европу за прошлый год составил 86,69 млрд куб. м (+3,4% к 2018-му), в Молдову – 2 млрд 889,9 млн куб. м (-1,7%).

В 2018 году Украина сократила транзит природного газа через свою газотранспортную систему (ГТС) на 7,1% (6 млрд 677,8 млн куб. м) по сравнению с 2017 годом – до 86 млрд 779,2 млн куб. м.

В подземные хранилища было закачано 13,1 млрд куб. м газа, что больше на 34%, чем в течение 2018 года.

По состоянию на 01 января 2020 года, в ПХГ Украины накоплено 18,9 млрд куб. м голубого топлива. Это на 36% больше, чем год назад.