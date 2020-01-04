Сергей Арбузов заочно отправлен под стражу

Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на сообщение суда в Facebook.

Отмечается, что 3 января следственный судья ВАКС рассмотрел ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро, и избрал меру пресечения бывшему первому вице-премьеру правительства Николая Азарова в виде содержания под стражей.

"Учитывая, что подозреваемый объявлен в международный розыск, следственный судья избрал указанную меру пресечения... После задержания подозреваемого и не позднее чем через сорок восемь часов с момента его доставки к месту уголовное производство следственный судья с участием подозреваемого рассматривает вопрос о применении избранной меры пресечения в виде содержания под стражей или ее изменение на более мягкую", – указано в сообщении.

Напомним, что в январе 2019 года Генпрокуратура завершила следствие по делу Арбузова. Ему инкриминируется ч.5 ст. 191 УК Украины: злоупотребление служебным положением в составе преступной организации, что привело к растрате 220 млн грн.

Арбузов является фигурантом уголовного производства по факту невыполнения покупателем пакета акций ОАО "Укртелеком" – ООО "ЕСУ" условий приватизации по созданию выделенной телекоммуникационной сети специального назначения и незаконного ее финансирования в течение 2012 - 2013 годов за счет средств госбюджета на сумму 220 млн грн.