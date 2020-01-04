БизнесЦензор

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04.01.20 10:58

В Раду внесли законопроект по рынку земли в окончательной редакции

На сайте Верховной Рады 3 января появилась сравнительная таблица законопроекта об обороте земель сельхозназначения №2278-10, подготовленного ко второму чтению.

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Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на сравнительную таблицу законопроекта.

Ко второму чтению к принятому за основу законопроекту о рынке земли депутаты внесли 4018 поправок.

Тот факт, что документ обнародован, означает, что уже 14 января, в первый пленарный день нового года, парламентарии смогут рассмотреть документ в сессионном зале.

Ведь, согласно регламенту Верховной рады, текст законопроекта ко второму чтению должен быть предоставлен не ранее, чем за 10 дней до даты рассмотрения.

Законопроект, поданный с поправками ко второму чтению, предусматривает запрет иностранцам приобретать право собственности на земельные участки.

Запрет утратит силу при условии одобрения продажи земли иностранцам на референдуме.

Согласно законопроекту, общая площадь земельных участков сельхозназначения в собственности гражданина не может превышать 10 тыс. гектаров.

Приобретать право собственности на землю с/х могут:

Также предполагается, что право собственности на земельные участки могут приобретать банки и кредитные учреждения в порядке обращения взыскания на них как предмет залога.

Такие земельные участки должны быть отчуждены банками и кредитными учреждениями на торгах в течение 2 лет со дня приобретения права собственности.

При любых условиях, в том числе в случае одобрения на референдуме, запрещается право собственности на земельные участки:

Кроме этого, предусмотрено, что расчеты, связанные с уплатой цены земельных участков, проводятся в безналичной форме.

Запрещено приобретения права собственности по возмездным договорам в случае отсутствия документов, подтверждающих источники происхождения средств или других активов, за счет которых приобретается такое право.

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