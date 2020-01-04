В Раду внесли законопроект по рынку земли в окончательной редакции

Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на сравнительную таблицу законопроекта.

Ко второму чтению к принятому за основу законопроекту о рынке земли депутаты внесли 4018 поправок.

Тот факт, что документ обнародован, означает, что уже 14 января, в первый пленарный день нового года, парламентарии смогут рассмотреть документ в сессионном зале.

Ведь, согласно регламенту Верховной рады, текст законопроекта ко второму чтению должен быть предоставлен не ранее, чем за 10 дней до даты рассмотрения.

Законопроект, поданный с поправками ко второму чтению, предусматривает запрет иностранцам приобретать право собственности на земельные участки.

Запрет утратит силу при условии одобрения продажи земли иностранцам на референдуме.

Согласно законопроекту, общая площадь земельных участков сельхозназначения в собственности гражданина не может превышать 10 тыс. гектаров.

Приобретать право собственности на землю с/х могут:

граждане Украины.

юрлица Украины, созданные и зарегистрированные по законодательству Украины, участниками которых являются только граждане Украины и/или государство и/или территориальные общины.

территориальные общины.

государство.

Также предполагается, что право собственности на земельные участки могут приобретать банки и кредитные учреждения в порядке обращения взыскания на них как предмет залога.

Такие земельные участки должны быть отчуждены банками и кредитными учреждениями на торгах в течение 2 лет со дня приобретения права собственности.

При любых условиях, в том числе в случае одобрения на референдуме, запрещается право собственности на земельные участки:

юрлицам, участниками или бенефициарами которых являются иностранцы - на земли государственной и коммунальной собственности, а также - на земли, выделенные владельцам паев, и которые расположены ближе 50 км от госграницы Украины (кроме госграницы, которая проходит по морю).

юрлицам, участниками или конечными бенефициарами которых являются граждане РФ.

лицам, которые принадлежали или принадлежат к террористическим организациям.

юрлицам, участниками или бенефициарами которых являются иностранные государства.

юрлицам, где невозможно установить конечного бенефициара.

юрлицам, бенефициары которых зарегистрированы в оффшорных зонах.

физическим и юрлицам, в отношении которых применены санкции.

юрлицам, зарегистрированным в государствах, включенных в список тех, которые не сотрудничают в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.

В собственности юрлица (кроме банков и кредитных учреждений) - не может превышать общей площади земельных участков, которые могут находиться в собственности всех ее участников, но не более 10 тыс. гектаров.

Кроме этого, предусмотрено, что расчеты, связанные с уплатой цены земельных участков, проводятся в безналичной форме.

Запрещено приобретения права собственности по возмездным договорам в случае отсутствия документов, подтверждающих источники происхождения средств или других активов, за счет которых приобретается такое право.