Налоговая запустила тестирование сервиса "пРРОсто"

Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.

Это бесплатный софт, разработанный Государственной налоговой службой совместно с BRDO и Fintellect для упрощения расчетных процедур для продавцов и потребителей.

Все желающие могут принять участие в тестировании нового налогового сервиса. Программные РРО "пРРОсто" – это бесплатный сервис от налоговой.

Записаться на бета-тест можно по ссылке https://prrosto.kmu.gov.ua/. Участники получат приглашение к тестированию с 9 января 2020 года.

Приложение будет доступно для тестирования на всех смартфонах и планшетах с операционными системами Android и iOS.

После тестирования и учета пожеланий пользователей приложение будет совершенствоваться для дальнейшего использования.

Сервис будет взаимодействовать через Интернет с сервером налоговой службы, и выполняет функции: формирование, подпись, отправка и выдачу чеков установленного формата, открытие и закрытие смены, просмотр данных и другие.