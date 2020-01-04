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04.01.20 09:54

На Южно-Украинской АЭС отключили третий блок из-за срабатывания защиты

В субботу, 4 января, в 05:04 энергоблок № 3 Южно-Украинской АЭС был отключен от энергосети действием автоматической защиты.

аэс,–,южно-украинская

Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу НАЭК "Энергоатом".

В пресс-службе сообщили, что причины срабатывания защиты выясняются.

В настоящее время в работе находятся два энергоблока Южно-Украинской АЭС.

"Суммарная мощность генераторов составляет 2 040 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет", — подытожили в НАЭК "Энергоатом".

Южно-Украинская АЭС – расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области и является обособленным подразделением ГП НАЭК "Энергоатом".

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