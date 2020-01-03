БизнесЦензор

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03.01.20 20:57

"Укрзализныця" запустит дополнительный Интерсити+ между Киевом и Львовом на праздники

Для обеспечения перевозки пассажиров во время зимних праздников назначен дополнительный скоростной поезд Интерсити+ № 755/756 Киев-Львов-Киев отправлением из Львова 11 и 12 января, из Киева 12 и 13 января.

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Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци", передает БизнесЦензор.

Дополнительный скоростной поезд Интерсити+ № 755 отправится из Киева в 00:15 и прибудет во Львов в 5:47 с остановкой на станции Коростень (01: 47-01: 48).

В обратном направлении из Львова поезд № 756 отправится в 23:00 и прибудет в Киев в 05:50. В пути следования он остановится на станции Коростень в 03: 56-03: 57.

Дополнительный скоростной поезд Интерсити+ № 755/756 Киев-Львов-Киев также будет курсировать из Киева 4, 5 и 8 января, из Львова - 4, 7 января.

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