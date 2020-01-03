Из польского кредита для Украины утверждено восемь проектов на 68 миллионов евро

Об этом в интервью Укринформу сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица, передает БизнесЦензор.

"На данный момент утвержденв восемь проектов на общую сумму примерно 68 млн евро. На сегодня уже использовано из него почти 5 млн евро, то есть процесс пошел", - подчеркнул украинский дипломат.

Он надеется, что в этом году будет улучшена имеющуюся инфраструктура на пункте пропуска "Краковец-Корчева", в частности, там будет разграничено движение легкового и грузового транспорта.

По словам Дещицы, сейчас также обсуждается вопрос о создании пункта "Нижанковичи-Мальховице" (Львовская область).

"Сейчас идет работа по утверждению проектно-сметной документации, на это в бюджете на 2020 год выделены средства. Кроме того, на этом пункте пропуска речь идет о создании пешеходного перехода", - подчеркнул Дещица.

По его словам, нужно сделать все возможное, чтобы граница соединяла, а не делила украинский и польский народы.

Как сообщалось, выделение 100 млн евро кредита для Украины польское правительство утвердило еще в 2015 году.