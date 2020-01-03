НБУ облегчил для небанковских учреждений организацию защиты помещений

Об этом говорится в сообщении НБУ, передает БизнесЦензор.

В частности либерализован ряд требований к обеспечению сохранности ценностей и безопасности персонала небанковских учреждений, в том числе путем применения кассовых машин (АТМ-систем) как альтернативы обустройства рабочих мест кассиров конструктивными элементами.

Отныне небанковские учреждения получат право самостоятельно определять:

обустройство рабочих мест кассиров при условии обеспечения надлежащей безопасной работы сотрудников;

обустройство помещений видеонаблюдением, конструктивными защитными элементы и тому подобное;

необхидниость использования хранилищ (сейфов, используемых как хранилище) и класс их сопротивления.

С этой целью Национальный банк принял новую редакцию нормативного акта, регулирующего соответствующие требования. Речь идет о постановлении правления Национального банка Украины от 24 декабря 2019 года №154 "Об утверждении изменений в Правила по организации защиты помещений небанковских учреждений в Украине", который вступает в силу с 4 января 2020 года.