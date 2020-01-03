БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
03.01.20 14:14

Нацбанк упростил порядок открытия и закрытия банковских счетов

Национальный банк Украины установил порядок открытия банками специальных счетов в соответствии с требованиями Кодекса Украины из процедур банкротства и упростил для физических лиц-предпринимателей порядок закрытия банковских текущих счетов.

Нацбанк упростил порядок открытия и закрытия банковских счетов

Об этом говорится в сообщении НБУ, передает БизнесЦензор.

В частности, во исполнение требований Кодекса Украины из процедур банкротства Национальный банк установил порядок:

Применение такого порядка позволит:

Отныне в случае прекращения физическим лицом-предпринимателем предпринимательской деятельности, закрыть текущий банковский счет станет проще:

Кроме того, банки смогут самостоятельно заверять доверенность физического лица-предпринимателя, что не потребует использования услуг нотариуса. Так, уполномоченному работнику банка предоставляется право удостоверять доверенность физического лица-предпринимателя и физического лица, которое осуществляет независимую профессиональную деятельность, если оно состоит в банке в присутствии владельца счета и доверенных лиц.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2020, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100