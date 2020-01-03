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03.01.20 13:00

Украина вошла в 2020 год с запасами в газохранилищах 18,9 миллиарда кубометров газа

Украина с 1 ноября по 31 декабря 2019 года снизила запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) на 13,1% (на 2 млрд 849,62 млн кубометров) – до 18 млрд 934,06 млн кубометров.

газ

Об этом свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Отбор из ПХГ Украины, в частности, 31 декабря составил 47,41 млн кубометров при импорте 15,14 млн кубометров и внутренней добыче 56,97 млн кубометров.

Текущий объем превышает показатель запасов 31 декабря 2018 года на 36,4%, 31 декабря 2017 года – на 28,9%, 31 декабря 2016 года – на 57,9%.

В 2019 году суммарная закачка газа в хранилища превысила его отбор на 5,05 млрд кубометров, тогда как в 2018 отбор превысил закачку на 0,82 млрд кубометров.

Как сообщалось, на протяжении минувшего отопительного сезона, длившегося с 6 ноября 2018 года по 4 апреля 2019 года, запасы газа в ПХГ снизились на 8 млрд 449,6 млн кубометров (с 17 млрд 194,96 млн кубометров до 8 млрд 745,36 млн кубометров).

В стартовавший 1 ноября отопительный сезон 2019/20 года Украина вошла с максимальными за последние 10 лет запасами 21 млрд 783,68 млн кубометров.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд кубометров.

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