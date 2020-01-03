Доходы общего фонда госбюджета выросли на 5,5%

Такие оперативные данные Государственного казначейства о предварительных результатах бюджетного 2019 года, передает БизнесЦензор.

По итогам года правительство полностью профинансировало необходимые защищенные статьи расходов и ряд других расходов, которые способствуют развитию экономики и благосостояния граждан.

По оперативным данным Госказначейства, общий дефицит был меньше планового и составил 72,4 млрд грн (что по оценке составляет около 1,8% ВВП). В частности, дефицит общего фонда государственного бюджета был в пределах планового показателя в 69 млрд грн.

Впервые за последние 5 лет полностью выполнен план государственных заимствований, что стало возможным благодаря эффективной политике управления государственным долгом.

Министерство финансов в 2019 году заблаговременно утвердило бюджетную роспись на 2020 год. Также был определен перечень из 114 бюджетных программ, по которым главным распорядителям средств нужно подготовить или внести изменения в порядки использования средств для своевременного и эффективного финансирования бюджетных программ.

До 15 февраля главные распорядители средств должны будут принять паспорта бюджетных программ по качественным показателям эффективности и результативности, о чем Минфин уже сообщил главным распорядителям бюджетных средств. С первого рабочего дня 2020 Госказначейство начинает финансировать бюджетные программы, а поэтому все органы власти продолжают слаженную работу, чтобы обеспечить бесперебойное финансирование бюджетных обязательств.