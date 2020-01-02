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02.01.20 16:06

Exxon Mobil добилась в суде США отмены штрафов за сотрудничество с "Роснефтью"

Окружной суд Далласа отменил штрафы в $2 млн, которую Минфин США наложил на нефтяную корпорацию Exxon Mobil за сделки с "Роснефтью" вопреки санкциям, введенным против главы компании Игоря Сечина. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на решение судьи Джейн Бойл.

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Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

По мнению судьи, Exxon не была достаточным образом проинформирована, что ее соглашения, заключенные с "Роснефтью" в 2014 году, нарушат ограничения, введенные из-за оккупации Крыма.

Exxon в иске указала, что ее незаконно наказали за сотрудничество с "Роснефтью", которая сама не была под санкциями на тот момент. Ограничения были введены только в отношении Сечина, подпись которого стояла под заключенными контрактами. В Exxon читают, что ее оштрафовали в 2017 году только из-за этой подписи и что в Минфине допустили "произвольное и капризное" толкование исполнительного указа президента Барака Обамы о санкциях.

В Exxon затем заявили, что приветствуют решение судьи Бойл. Получить комментарий Минфина США агентству Bloomberg не удалось.

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