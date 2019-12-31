В "Нафтогазе" не ответили на вопрос о бонусах правлению за $3 млрд от "Газпрома"

Об этом сообщает БизнесЦензор.

На своем брифинге 31 декабря глава правления Андрей Коболев подтвердил информацию о том, что в 2019 году перечислил более 11 млн грн на благотворительность.

Согласно годовому отчету "Нафтогаза" за 2018 год, Коболев суммарно получил 261 млн грн менеджерского вознаграждения в 2018 году, включая оклад, премию и бонус за выигрыш в Стокгольмском арбитраже.

Напомним, в июне 2018 года, набсовет "Нафтогаза" принял решение премировать сотрудников компании на $46 млн после победы в Стокгольмском арбитраже в споре с российским "Газпромом". В 2018 году были выплачены $21 млн. остальная часть бонуса должна была быть выплачена после выплаты "Газпромом" долга живыми деньгами.

Оставшаяся часть суммы бонуса правлению "Нафтогаза" составляет около $25 млн. В прошлый почти по половине всей суммы – примерно по $10 млн – получили глава правления Нафтогаза Андрей Коболев и нынешний исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

В июле 2018 года в одном из своих интервью тогдашний первый вице-премьер Степан Кубив заявил, что Кабинет министров запретит выплату бонусов и вознаграждений в государственных компаниях.