Операторы ГТС Украины и Словакии подписали технический договор о взаимодействии

Об этом сообщает пресс-служба ОГТСУ, передает БизнесЦензор.

Подписан технический договор о взаимодействии (interconnection agreement) по европейским правилам с 1 января 2020 в точках Будинце и Ужгород-Велке-Капушаны.

"Таким образом, новый украинский оператор ГТС подписал соглашения с операторами ГТС Польши, Венгрии, Румынии, Молдовы, Словакии и России. Сейчас созданы все необходимые технические и правовые основания для успешного старта работы независимого Оператора ГТС Украины и для непрерывного продолжения транзита газа через украинскую ГТС из Российской Федерации в европейские страны с 1 января 2020 года", - сказано в сообщении ОГТСУ.

Договор о взаимодействии смежных операторов ОГТСУ и Газпрома входил в пакет соглашений, необходимых для продолжения транзита газа по территории Украины до 2025 года.

Напомним, вечером 30 декабря НАК "Нафтогаз Украины" и АО "Газпром" подписали контракт на транспортировку российского газа по территории Украины на пять лет с 1 января 2020 года.