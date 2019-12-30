"Нафтогаз" запустит информационный онлайн-штаб по газовым переговорам

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение компании, передает БизнесЦензор.

"Получить официальную достоверную информацию из первых источников о текущем состоянии транзита и действия всех заинтересованных сторон, без перерыва на праздники и выходные, вы сможете в Газовом информационном центре. Запланированы ежедневные брифинги с участием руководителей "Нафтогаза", "Оператора газотранспортной системы Украины", ключевых лиц государства, а также украинских и иностранных экспертов отрасли", - говорится в сообщении.