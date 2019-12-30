Украина и "Газпром" подписали мировое соглашение в арбитраже по штрафу АМКУ на $7,4 миллиарда

Об этом сообщил заместитель министра юстиции Украины Иван Лищина в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Украина и "Газпром" подписывают мировое соглашение в инвестиционном арбитраже. Подробностей сделки я раскрывать не могу, потому что она конфиденциальная, но важно, что Россия отзывает свои требования, а мы не нарушаем своего правила не заключать мировых соглашений в инвестиционных арбитражах по которым Украина должна платить инвестору любую компенсацию", - написал Лищина.

По его словам, подписание соглашения открывает путь для заключения долгосрочных договоров на транспортировку газа между "Нафтогазом" и "Газпромом", к которым стремилась Украина.