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30.12.19 15:48

Украина и "Газпром" подписали мировое соглашение в арбитраже по штрафу АМКУ на $7,4 миллиарда

Украина и ПАО "Газпром" подписали мировое соглашение по инициированному российской компанией международному арбитражу в деле об обязательствах "Газпрома" оплатить около $7,4 млрд по штрафу Антимонопольного комитета Украины.

Украина и "Газпром" подписали мировое соглашение в арбитраже по штрафу АМКУ на $7,4 миллиарда

Об этом сообщил заместитель министра юстиции Украины Иван Лищина в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Украина и "Газпром" подписывают мировое соглашение в инвестиционном арбитраже. Подробностей сделки я раскрывать не могу, потому что она конфиденциальная, но важно, что Россия отзывает свои требования, а мы не нарушаем своего правила не заключать мировых соглашений в инвестиционных арбитражах по которым Украина должна платить инвестору любую компенсацию", - написал Лищина.

По его словам, подписание соглашения открывает путь для заключения долгосрочных договоров на транспортировку газа между "Нафтогазом" и "Газпромом", к которым стремилась Украина.

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