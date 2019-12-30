БизнесЦензор

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30.12.19 20:17

Минсоцполитики борется со "схемами на гуманитарке", а не легальным секонд-хендом, – Коваль

Инициатива Министерства социальной политики по борьбе с "схемам на гуманитарке" не имеет никакого отношения к легальгого бизнеса по продаже в Украине подержанных вещей, то есть "секонд-хенда".

Минсоцполитики борется со "схемами на гуманитарке", а не легальным секонд-хендом, – Коваль

Об этом заявил заместитель министра социальной политики Олег Коваль, передает БизнесЦензор.

"Мы никоим образом не выступаем против легальных магазинов с подержанными вещами, то есть "секонд-хендом". Если товары в эти магазины завезены и продаются в соответствии с нормами отечественного законодательства, мы не имеем ничего против! Минсоцполитики борется со "схемам на гуманитарке", а не легальным секонд-хендом", - подчеркнул Коваль. 

По словам заместителя министра, часть грузов, которые завозятся в Украину под статусом "гуманитарной помощи" не раздаются людям бесплатно, как того требует законодательство, а продаются в магазинах и даже бутиках. 

Минсоцполитики - единственный орган в Украине, который может предоставить тому или иному грузу статус "гуманитарного".

"Когда я возглавил рабочую группу по предоставлению соответствующего статуса, я удивился объемам вещей, которые завозятся в Украину под видом "гуманитарки". Удивился в негативном смысле - после пересечения границы эти грузы практически исчезают с наших "радаров". При этом количество нуждающихся фактически не уменьшается. Ежегодно от этих схем государственный бюджет теряет до 2 млрд грн. Вот против этого и направлена ​​наша инициатива", - резюмировал Коваль.

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