БизнесЦензор

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30.12.19 12:49

Состояние 500 богатейших людей мира выросло на $1,2 триллиона за год, – Bloomberg

Совокупное состояние 500 богатейших людей мира выросло в 2019 году на $1,2 трлн (25%) и составило $5,9 трлн.

bloomberg

Это следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.

Лидером роста стал французский бизнесмен Бернар Арно (владелец брендов Louis Vuitton, Hennessy, Christian Dior и Dom Perignon), который за год прибавил к своему состоянию $36,5 млрд. Благодаря этому он стал третьим богатейшим человеком в мире. Самый богатый человек - основатель Amazon Джефф Безос потерял почти $9 млрд, но это связано с его разводом с женой. Сооснователь Microsoft Билл Гейтс прибавил $22,7 млрд. 

Топ-5 богатейших людей в мире выглядит так:

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