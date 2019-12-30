В 2020 году денежное обеспечение пограничников увеличится в среднем на 15%

Об этом сообщил председатель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко на встрече с личным составом Администрации Государственной пограничной службы, где также подытожил результаты служебной деятельности за 2019 год, передает БизнесЦензор.

Дейнеко выразил надежду, что введенные в этом году изменения в пограничном ведомстве дадут свои результате в 2020 году.

"Мы многое меняем к лучшему и стремимся, чтобы каждый пограничник, солдат, сержант, офицер чувствовали, что они нужны и государству, и пограничному ведомству", - сказал Дейнеко.

Он отметил, что проведенная работа позволила 99 семьям пограничников в конце года получить компенсацию за жилье. На это было направлено 112 млн грн. Председатель Госпогранслужбы заметил, что пограничники, которые получили эту компенсацию, находились в очереди с 1987 года.

Отдельно Дейнеко поблагодарил за работу, которая была проведена в течение года для улучшения имиджа Госпогранслужбы.

"Наша цель - сделать так, чтобы украинское общество видело в пограничнику настоящего патриота, настоящего военного, который стоит на страже границ нашего государства. Чтобы у граждан пограничник ассоциировался исключительно с защитой границы", - отметил глава пограничного ведомства.