Коболев рассказал о борьбе за каждую запятую на переговорах с "Газпромом"

Об этом Коболев написал в Facebook в субботу, 28 декабря, сообщает БизнесЦензор.

"Последние несколько дней наша команда работала с русскими над согласованием текстов договоров на выполнение подписанного в Минске протокола. Понятно, что борьба идет за каждую запятую", - сообщил Коболев.

По его словам, в переговорах есть определенный прогресс, но согласованных текстов соглашений еще нет.

Коболев сообщил, что на переговорах обсуждаются соглашение между оператором украинской ГТС и "Газпромом", договор об организации транзита между "Нафтогазом" и "Газпромом", мировое соглашение, которым "Нафтогаз" и "Газпром" признают урегулирования взаимных претензий по контрактам 2009 года.

"Еще немного о темах, о которых на этих переговорах речи не идет: судебные иски по захвату наших активов в Крыму, обязательность прямых закупок у "Газпрома" (эта тема озвучивалась русскими осенью, а сейчас исключена), штрафы АМКУ, "долг Януковича" и другие не-газовые вопросы.