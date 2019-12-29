Капитал 500 богатейших людей мира увеличился на 25% за год

Об этом со ссылкой на РБК сообщает БизнесЦензор.

Лидером по росту доходов стал президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно. Агентство отмечает, что за год его состояние увеличилось на $36,5 млрд. Он поднялся в списке миллиардеров Bloomberg на третье место и стал одним из трех людей в мире, чей чистый капитал составляет не менее $100 млрд.

172 американских миллиардера из рейтинга агентства увеличили состояние в общей сложности на $500 млрд. Например, глава Facebook Марк Цукерберг прибавил $27,3 млрд, а сооснователь Microsoft Билл Гейтс — $22,7 млрд.

Агентство пишет, что представительство Китая в рейтинге выросло до 54 человек. Наиболее выдающимся признан рост богатства основателя производящей бытовую технику Midea Group Хэ Сянцзяня: он увеличил свое состояние на 79% — до $23,3 млрд.

По данным Bloomberg, состояние самых богатых россиян увеличились на 21% — $51 млрд. Агентство отмечает, что активы развивающихся рынков — от валют до акций и облигаций — восстановились в 2019 году после больших убытков годом ранее.

Для 52 богачей в рейтинге 2019 год завершился в минусе. Среди них оказался основатель Amazon Джефф Безос, который потерял почти $9 млрд после развода с женой Маккензи.

Состояние Руперта Мердока, владеющего News Corp., уменьшилось примерно на $10 млрд. Это произошло после того, как он распределил между своими шестью детьми выручку от продажи части активов холдинга 21st Century Fox компании Walt Disney.

Помимо них основатель брокерской компании Interactive Brokers Томас Петерфи потерял $2,1 млрд. К числу неудачников Bloomberg причисляет и Адама Ньюмака — стоимость его компании WeWork упала с $47 млрд до $8 млрд. Тем не менее Ньюман является миллиардером, пишет агентство. Несмотря на это, он не входит в рейтинг Bloomberg Billionaires Index, состоящий из 500 богатейших людей мира. По данным Forbes, состояние Ньюмана оценивается в $1 млрд.