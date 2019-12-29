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29.12.19 13:27

Зеленский подписал закон об администрировании акцизного налога для топлива и спирта

Президента Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины (относительно улучшения администрирования акцизного налога)" № 391-IX, проголосованный народными депутатами 18 декабря 2019.

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Об этом со ссылкой на пресс-службу президента Украины сообщает БизнесЦензор.

Целью закона является совершенствование работы системы электронного администрирования реализации топлива и этилового спирта и упрощение условий лицензирования для субъектов хозяйствования.

Законом пересмотрены сроки и порядок применения штрафных санкций за нарушение правил учета, производства и обращения полного или спирта этилового на акцизных складах; определены случаи, для которых составляются сводные акцизные накладные, и изменен срок для их регистрации до 15 календарных дней.

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