Табачный дистрибьютор "Тедис" выиграл суд у Антимонопольного комитета

Об этом со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ сообщает БизнесЦензор.

Как сообщили в пресс-службе "Тедис", компания оспаривала решение АМКУ от 20.11.2018 г. №641-р "О пересмотре решений №701-р, 702-р, 703-р, 704-р". Этим решением регулятор отменил собственные разрешения "Тедису" на концентрацию, выданные в 2011 году.

Верховный суд согласился с доводами "Тедиса" о том, что оспариваемое решение АМКУ является противоправным, принятым при неправильном применением норм закона о защите экономической конкуренции и без доказательств оснований для отмены собственных решений от 2011 года.

В декабре 2017 года АМКУ признал компанию "Тедис Украина" монополистом и оштрафовал на 430 млн грн.

В октябре 2019-го АМКУ наложил штраф в размере 6,5 млрд грн на "Тедис" и четырех крупнейших производителей сигарет за сговор, в результате которого "Тедис" монополизировал рынок дистрибуции табачный изделий. Производители заявили о намерении обжаловать штраф в суде.