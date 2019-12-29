Зеленский подписал закон о добыче янтаря

Об этом со ссылкой на пресс-службу президента Украины сообщает БизнесЦензор.

"Закон регулирует отношения относительно пользования недрами с целью добычи янтаря и направлен на пресечение незаконной добычи, а также на создание благоприятных условий для развития в Украине янтарной промышленности, привлечения в эту отрасль инвестиций и новых технологий, рост уровня жизни населения в месте добычи янтаря, обеспечение охраны окружающей среды при добыче и рекультивации нарушенных земель", – говорится в сообщении.

19 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект об урегулировании вопроса добычи янтаря". В тот же день парламент принял в первом чтении законопроект о снижении размера рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря с 25% до 10%.