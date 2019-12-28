Нацбанк Украины в 2019 году выкупил $7,9 млрд в золотовалютные резервы

Об этом говорится в сообщении НБУ, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как говорится в сообщении НБУ в субботу, рекордный объем валюты был приобретен в последнюю неделю года – $1,56 млрд, в том числе $730 млн – на первом с ноября прошлого года валютном аукционе.

В то же время центробанк указал, что на этой неделе он также провел и первые с середины октября этого года интервенции в поддержку гривни, продав $50 млн.

Как сообщалось, официальный курс гривни в 2019 году укрепился на 14,5% к доллару (до 23,6862 грн/$) и на 16,7% к евро (до 26,422 грн/EUR).