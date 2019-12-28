Аграрный комитет Рады подготовил законопроект о рынке земли ко второму чтению

Об этом сообщил в своем Facebook министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передает БизнесЦензор.

"Сегодня аграрный комитет рассмотрел все поправки и утвердил ко второму чтению окончательную версию законопроекта о рынке земли - 2178-10", - написал Милованов.

По его словам, в последнюю версию внесены такие изменения:

Покупать земельные участки смогут граждане Украины, государство, местные общины, украинские предприятия, основанные украинцами; Устанавливается лимит по концентрации земли в одни руки - не более 10 000 гектар; Вопросы доступа иностранцев к земле решать только украинцы на референдуме; У банков будет возможность кредитовать и получать в залог земельный участок. В случае перехода участка в собственность банка, земельный участок должен быть продан в течение двух лет; Стоимость земельного участка будет не ниже нормативно-денежной оценки, установленной государством.

Напомним, 17 декабря, при рассмотрении законопроекта о рынке земли, Верховная рада была заблокирована. А перед произошли столкновения Национальной полиции с активистами общественного движения "Национальный корпус", который пытались разбить под радой палаточный лагерь в знак протеста против продажи земли иностранцам.