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28.12.19 17:11

Аграрный комитет Рады подготовил законопроект о рынке земли ко второму чтению

Комитет Верховной рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений 28 декабря рассмотрел все поправки и утвердил ко второму чтению окончательную версию законопроекта о рынке земли.

Аграрный комитет Рады подготовил законопроект о рынке земли ко второму чтению

Об этом сообщил в своем Facebook министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передает БизнесЦензор.

"Сегодня аграрный комитет рассмотрел все поправки и утвердил ко второму чтению окончательную версию законопроекта о рынке земли - 2178-10", - написал Милованов.

По его словам, в последнюю версию внесены такие изменения:

  1. Покупать земельные участки смогут граждане Украины, государство, местные общины, украинские предприятия, основанные украинцами;
  2. Устанавливается лимит по концентрации земли в одни руки - не более 10 000 гектар;
  3. Вопросы доступа иностранцев к земле решать только украинцы на референдуме;
  4. У банков будет возможность кредитовать и получать в залог земельный участок. В случае перехода участка в собственность банка, земельный участок должен быть продан в течение двух лет;
  5. Стоимость земельного участка будет не ниже нормативно-денежной оценки, установленной государством.

Напомним, 17 декабря, при рассмотрении законопроекта о рынке земли, Верховная рада была заблокирована. А перед произошли столкновения Национальной полиции с активистами общественного движения "Национальный корпус", который пытались разбить под радой палаточный лагерь в знак протеста против продажи земли иностранцам.

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