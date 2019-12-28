Операционный директор группы компаний Into-Sana назначен замминистра здравоохранения

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Алексей Гончарук в пятницу, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина..

Как сообщалось, постановлением от 18 декабря 2019 года Кабмин увеличил до шести число заместителей министра здравоохранения.

В начале декабря первый замминистра Андрей Семиволос выразил надежду, что команда Минздрава вскоре будет полностью сформирована.

27 декабря Кабмин назначил Инну Солодкую государственным секретарем Министерства здравоохранения.

До этого с должности заместителя министра здравоохранения были уволены Младена Качурец и Михаил Загрийчук.

Ранее в декабре заместителями министра здравоохранения были назначены экс-первый замгендиректора Центра общественного здоровья Виктор Ляшко и исполнительный директор Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов Украины Дмитрий Коваль.