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28.12.19 17:01

Кабмин уволил с должности замминистра экономики Метелеву, которая занималась аграрным сектором

Кабинет министров уволил Инну Метелеву с должности заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

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Об этом говорится в соответствующем постановлении на сайте Кабмина, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Уволить Метелеву Инну Дмитриевну с должности заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства согласно поданному заявлению", – указано в документе.

Метелева до назначения на эту должность была директором британской инвестгрупы CharterHouse Corporate Partners в Украине.

В Минэкономики она отвечала за развитие аграрного и продовольственного рынка, инновационно-инвестиционное развитие сферы агропромышленного производства, сотрудничество с международными организациями по вопросам привлечения международной технической помощи в АПК.

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