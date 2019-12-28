Кабмин одобрил мировое соглашение с "Газпромом" об отмене штрафа АМКУ

Об этом говорится в распоряжении №1372, которое опубликовало правительство, передает БизнесЦензор.

Документ состоит из двух пунктов:

Одобрить проект Мирового соглашения по иску "Газпрома" к государству Украина, который рассматривается арбитражным судом ad hoc в соответствии с Арбитражным регламентом Комиссии ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ), дело ПТС № 2019-10. Уполномочить министра юстиции Дениса Малюська на подписание Мирового соглашения.

Как сообщает собеседник БЦ в "Нафтогазе", распоряжение лишает Украину права требовать штраф от "Газпрома" в размере 172 млрд грн ($7,4 млрд) за реализацию монопольного положения.

Документ принят согласно трехсторонним договоренностям Украина-ЕС-РФ, которые были достигнуты в Минске 20 декабря и зафиксированы в соответствующем протоколе заседания.

Согласно им, "Газпром" должен заплатить "Нафтогазу" долг в исполнение решения Стокгольмского арбитража в размере $2,9 млрд и подписать контракт на транзит газа с 1 января 2020 года в течении пяти лет в объеме 65 млрд куб. м газа прокачки в первый год и 40 млрд куб. м газа – в последующие.

27 декабря "Газпром" перечислил "Натфогазу" $2,92 млрд.

В свою очередь, украинская сторона взяла на себя обязательства отказаться от иска в Стокгольмский арбитраж на $12,2 млрд з недополученные доходы украинской ГТС. А также отказаться от взыскания штрафа с "Газпрома" в размере 172 млрд грн ($7,4 млрд) за реализацию монопольного положения.

Решение о взыскании штрафа с "Газпрома" было принято Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ) в январе 2016 года.

АМКУ оштрафовал "Газпром" на 85,97 млрд грн за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа через украинскую газотранспортную систему в 2009-2015 годах.

В последующем к штрафу была прибавлена пеня за несвоевременную оплату.