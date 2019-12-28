За пять месяцев импорт электроэнергии из РФ составил 0,4% от общего потребления – "Укрэнерго". ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщает пресс-служба оператора систем поставки электроэнергии НЭК "Укрэнерго", передает БизнесЦензор

Импорт в торговую зону объединенной энергосистемы (ОЭС) Украины, которая синхронизирована с энергосистемами России, Беларуси и Молдовы, составил 1,06 млн МВт-ч, или 1,7% от общего поступления электроэнергии в сеть.

При этом из России – 0,26 млн МВт-ч или 0,4%, а из Беларуси – 0,8 млн МВт-ч или 1,3%.

В торговой зоне "острова Бурштынской ТЭС" импорт составил 1,14 млн МВт-ч, или 1,8% от общего поступления электроэнергии в сеть.

Из Словакии – 0,74 млн МВт-ч (1,2%), из Венгрии – 0,4 млн МВт-ч (0,7%), Румынии - 1,5 тыс. МВт-ч (менее 0,002%).

Ранее "Укрэнерго" сообщало, что в ноябре 2019 года импорт электроэнергии в Украину впервые превысил экспорт электроэнергии. Импорт был больше экспорта на 5%.