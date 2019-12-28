Конкурс на должность руководителя АМПУ состоится в начале 2020 года, - набсовет АМПУ

Об этом сообщает пресс-служба АМПУ, передает БизнесЦензор.

"С целью расширения географии поиска кандидатов в Украине и за рубежом, а также для обеспечения прозрачности и непредвзятости конкурса, Наблюдательный совет АМПУ принял решение о привлечении профессиональной рекрутинговой компании", - говорится в сообщении.

Целью конкурса является избрание полноправного руководителя государственного предприятия, одними из главных целей которого будет реализация корпоративной стратегии до 2025 года и корпоратизация компании в 2020-2021 годах.

Начиная с 2017 года руководство компанией осуществляет исполняющий обязанности главы Райвис Вецкаганс.

Компания-рекрутер должна разработать и предоставить на утверждение набсовету описание должности, требования к кандидатам и критерии отбора кандидатов на должность председателя.

После объявления конкурса ее специалисты осуществят подбор кандидатов, проанализируют предоставленные ими документы, сформируют long- и short-листы претендентов.

По результатам рассмотрения предложенных кандидатур из short-листа, набсовт АМПУ примет решение об определении лучшего кандидата и заключения с ним соответствующего договора.

Как сообщалось, детективы НАБУ вместе с СБУ 27 декабря осуществили обыски в помещениях АМПУ, его филиалах и по месту жительства должностных лиц АМПУ в Киеве, Одессе и Одесской области.

Обыски проходили в рамках расследования возможных злоупотреблений должностных лиц АМПУ при закупке строительных услуг для объектов морской инфраструктуры, в частности, предоставления противоправных преференций иностранной компании.

В интервью БизнесЦензор министр инфраструктуры Владислав Криклий говорил, что "есть много замечаний по АМПУ, где звучит фамилия нынешнего руководителя Райвиса Вецкаганса".