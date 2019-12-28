Новый тариф на распределение для АО "Черновцыгаз" в 2,4 раза меньше себестоимости доставки газа

Об этом сообщает пресс-служба АО "Черновцыгаз", передает БизнесЦензор.

Действующий состав Нацкомиссии по регулированию энергетики (НКРЭКУ) впервые за последние пять лет сдвинул вопрос необоснованных тарифов для операторов ГРМ с мертвой точки.

Из-за замороженных с 2015 года тарифов, АО "Черновцыгаз" вместе с газораспределительными компаниями по всей Украине понесла миллиардные убытки.

Сравнительная таблица убыточной деятельности АО "Черновцыгаз" в период с 2014 по 2019 годы (млн грн).

Показатель 2014-2015 2016 2017 2018 2019(П) Доход 288,86 254,06 254,52 247,44 198,3 Расходы 475,25 276,33 320,73 443,33 557,4 Прибыль/Убыток -186,39 -22,27 -66,21 -195,89 -359,1

Принятие нового тарифа должно было решить основные проблемы газораспределительных компаний. Первая – это низкая заработная плата, из-за которой дефицит кадров в АО "Черновцыгаз" составляет 22%. Вторая – вопрос задолженности за технологический газ (ПТП).

"Однако, новый убыточный тариф не позволяет поднять зарплату плату до конкурентного уровня и удержать специалистов от увольнения. Также необоснованный тариф не позволяет компании закупить на рынке необходимые объемы технологического газа, поэтому автоматически создаст финансовое бремя для всей цепи транспортировки газа потребителям. Это приведет к искусственному банкротству не только операторов ГРМ, а также нового независимого оператора ГТС", - говорится в сообщении компании.

НКРЭКУ утвердила для АО "Черновцыгаз" новый тариф на услуги распределения природного газа на уровне 1,2 коп. за 1 куб. м газа, в то время как фактическая себестоимость работ по доставке газа составляет 2,91 грн за куб.

Такое решение госрегулятора приведет к тому, что в 2020 году убытки "Черновцыгаза" составят 110 млн грн.

"Компания обращает внимание Регулятора на обоснование расчетов и подчеркивает необходимость утверждения экономически обоснованного тарифа за распределение газа", - говорится в сообщении АО "Черновцыгаз".

Акционерное общество "Черновцыгаз" единственная на территории Черновицкой области компания-лицензиат по распределению природного газа. АО "Черновцыгаз" эксплуатирует 8788 км. газопроводов. В 2018 году предприятие транспортировала около 367,5 млн куб. м природного газа.

Клиентами компании являются более 230 тыс. семей Черновицкой области и более 3 тысяч предприятий, учреждений и организаций. АО "Черновцыгаз" является одним из крупнейших работодателей Черновицкой области. Штат компании составляет около 1300 человек. Предприятие входит в тройку крупнейших налогоплательщиков региона.