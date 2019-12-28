Новый тариф на распределение для АО "Черновцыгаз" в 2,4 раза меньше себестоимости доставки газа

Об этом сообщает пресс-служба АО "Черновцыгаз", передает БизнесЦензор.
Действующий состав Нацкомиссии по регулированию энергетики (НКРЭКУ) впервые за последние пять лет сдвинул вопрос необоснованных тарифов для операторов ГРМ с мертвой точки.
Из-за замороженных с 2015 года тарифов, АО "Черновцыгаз" вместе с газораспределительными компаниями по всей Украине понесла миллиардные убытки.
Сравнительная таблица убыточной деятельности АО "Черновцыгаз" в период с 2014 по 2019 годы (млн грн).
|Показатель
|2014-2015
|2016
|2017
|2018
|2019(П)
|Доход
|288,86
|254,06
|254,52
|247,44
|198,3
|Расходы
|475,25
|276,33
|320,73
|443,33
|557,4
|Прибыль/Убыток
|-186,39
|-22,27
|-66,21
|-195,89
|-359,1
Принятие нового тарифа должно было решить основные проблемы газораспределительных компаний. Первая – это низкая заработная плата, из-за которой дефицит кадров в АО "Черновцыгаз" составляет 22%. Вторая – вопрос задолженности за технологический газ (ПТП).
"Однако, новый убыточный тариф не позволяет поднять зарплату плату до конкурентного уровня и удержать специалистов от увольнения. Также необоснованный тариф не позволяет компании закупить на рынке необходимые объемы технологического газа, поэтому автоматически создаст финансовое бремя для всей цепи транспортировки газа потребителям. Это приведет к искусственному банкротству не только операторов ГРМ, а также нового независимого оператора ГТС", - говорится в сообщении компании.
НКРЭКУ утвердила для АО "Черновцыгаз" новый тариф на услуги распределения природного газа на уровне 1,2 коп. за 1 куб. м газа, в то время как фактическая себестоимость работ по доставке газа составляет 2,91 грн за куб.
Такое решение госрегулятора приведет к тому, что в 2020 году убытки "Черновцыгаза" составят 110 млн грн.
"Компания обращает внимание Регулятора на обоснование расчетов и подчеркивает необходимость утверждения экономически обоснованного тарифа за распределение газа", - говорится в сообщении АО "Черновцыгаз".
Акционерное общество "Черновцыгаз" единственная на территории Черновицкой области компания-лицензиат по распределению природного газа. АО "Черновцыгаз" эксплуатирует 8788 км. газопроводов. В 2018 году предприятие транспортировала около 367,5 млн куб. м природного газа.
Клиентами компании являются более 230 тыс. семей Черновицкой области и более 3 тысяч предприятий, учреждений и организаций. АО "Черновцыгаз" является одним из крупнейших работодателей Черновицкой области. Штат компании составляет около 1300 человек. Предприятие входит в тройку крупнейших налогоплательщиков региона.