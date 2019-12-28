Третий энергоблок Южно-Украинской АЭС первым получил разрешение на промышленную эксплуатацию ядерного топлива Westinghouse

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК Энергоатом, передает БизнесЦензор.

Соответствующий документ был подписан Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины по результатам опытной эксплуатации, проводимой на энергоблоке №3. Опытная эксплуатация показала безопасную, надежную и эффективную работу топлива Westinghouse.

"Мы гордимся тем, что Южно-Украинская станция, эксплуатирующая топливные сборки Westinghouse на протяжении 13 лет, стала первой в очень важном для энергетической безопасности государства проекте", - заявил гендиректор ЮУАЭС Владимир Лисниченко.

Как известно, третий "миллионник" Южно-Украинской АЭС стал первым энергоблоком в Украине, который с июля 2018 работал исключительно на топливе Westinghouse. Замечаний в процессе эксплуатации не было.

В 2000 году было подписано украинско-американское межправительственное соглашение, согласно которому началась реализация проекта квалификации ядерного топлива для Украины.

В 2005 году в активную зону энергоблока №3 ЮУАЭС были впервые загружены 6 опытных (пилотных) тепловыделяющих сборок производства Westinghouse (ТВС-W).

В 2010 году были дозагружены еще 42 кассеты Westinghouse.

Переходя от проекта квалификации к коммерческим поставкам ядерного топлива от альтернативного поставщика, был подписан контракт №1 между НАЭК "Энергоатом" и Westinghouse Electric Sweden, который предусматривал поставку ядерного топлива для трех украинских энергоблоков ежегодно в течение четырех лет.

Для его эксплуатации были определены энергоблоки №2 и №3 Южно-Украинской, а также энергоблок №5 Запорожской АЭС (ЗАЭС).

В рамках расширения контракта №1 еще на три энергоблока, топливо Westinghouse в 2017 году было загружено в четвертый, первый и третий блоки Запорожской АЭС.

На сегодня в составе активных зон шести энергоблоков ЮУАЭС и ЗАЭС эксплуатируются 746 ТВС производства компании Westinghouse: ЮУАЭС-3 и ЗАЭС-5 – по 163 тепловыделяющие сборки, ЮУАЭС-2 и ЗАЭС-1 – по 126 сборок, ЗАЭС-3 и ЗАЭС-4 – по 84 сборки.