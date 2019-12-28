Около 17 тысяч пассажиров встретят новый год в украинских поездах

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" (УЗ), передает БизнесЦензор.

На поезда, которые будут курсировать в новогоднюю ночь 2019/2020, УЗ предложила 66 846 мест в поездах дальнего следования. Из них 16 678 мест уже выкуплено пассажирами.

Самым популярным, традиционно в это время года, стало западное направление.

Для обеспечения массовых новогодних и рождественских перевозок в конце 2019 года УЗ назначила 49 дополнительных поездов и дополнительные рейсы. Это на 9 поездов больше, чем в прошлом году.

Кроме того, ряд поездов будет курсировать по удлиненными маршрутам.