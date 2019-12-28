Операторы газотранспортных систем Украины и Молдовы подписали техническое соглашение

Об этом сообщает пресс-служба ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ), передает БизнесЦензор.

"Это создает возможность для транспортировки газа по европейским правилам в обоих направлениях между Украиной и Молдовой через точки Алексеевка, Гребеники, Каушаны, Ананьев, Лиманское", - говорится в сообщении ОГТСУ.

Таким образом, полностью завершится процесс разблокировки трансбалканского газового коридора, а потребители Молдовы смогут с 1 января получать газ из украинской ГТС.

Неподписанными остались соглашения с операторами ГТС Словакии и России. Операторы других соседних стран уже заключили технические соглашения с ОГТСУ. Ранее соглашения подписали операторы Польши, Венгрии и Румынии.

Ранее сообщалось о том, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит Молдове аккредитив $50 млн на обеспечение альтернативных закупок природного газа в течение месяца у НАК "Нафтогаз Украины", если прекратится транзит российского через Украину.