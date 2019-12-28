Результаты стресс-тестирования государственных Ощадбанка и Укрэксимбанка ухудшились из-за старых долгов

Об этом говорится в отчете Национального банка о стресс-тестировании банков в 2019 году, передает БизнесЦензор.

"Дополнительно на эти банки негативно влияли низкая текущая чистая процентная маржа и высокое соотношение операционных расходов и доходов (CIR)", - говорится в отчете.

В отчете также указано, что худшие результаты как по базовому, так и при неблагоприятном сценариях продемонстрировали российские банки. Это связано с постепенным свертыванием их работы в Украине, отсутствием качественных активов и достаточных доходов от основной деятельности.

В значительном наращивании капитала нуждался Укрсоцбанк, который в 2019 году был присоединен к Альфа-Банку. Поэтому скорректированная потребность в капитале возложена на Альфа-Банк, как на правопреемника.

Существенно ухудшились результаты стресс-тестирования розничных банков.

Это связано с консервативным предположением, что при "финансовом шоке" пятая часть необеспеченных кредитов физических лиц попадает в дефолт.

Второй год подряд значительная потребность в капитале банков возникает у финучреждений с концентрированными корпоративными кредитными портфелями.

Девять банков во второй раз успешно прошли стресс-тестирование. Большинство из них – иностранные, а также государственные Приватбанк и Укргазбанк.

Среди банков, которые требовали капитала по резульатам стресс-тестирования в 2018 году, не выявлено его недостачи ПУМБ Рината Ахметова и Альфа-Банка Михаила Фридмана.

В 2019 году, по результатам стресс-тестирования, для банков устанавливался необходимый уровень достаточности основного и регулятивного капиталов.

Он определялся, если расчетные значения нормативов достаточности капитала хотя бы в один из годов прогнозного горизонта опускались ниже предельных уровней 7% и 10% для базового и 3,5% и 5% - для неблагоприятного сценариев.