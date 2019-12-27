"Газпром" перечислил "Нафтогазу" $3 миллиарда долга по решению арбитража

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза", передает БизнесЦензор.

"Таким образом, суммарно по результатам транзитного арбитража "Нафтогаз" получил от "Газпрома" $5 млрд", – отмечают в компании.

В НАК уточнили, что сегодняшний платеж "Газпрома" включает погашение как невыплаченной ранее части присужденной компенсации ($2,56 млрд), так и процентов, накопленных с момента оглашения решения 28 февраля 2018 года.

"Нафтогаз" приветствует признание российской стороной необходимости выполнять решения арбитражей 2017-2018 годов и ее намерение продолжать транспортировку газа в ЕС через территорию Украины", – сказано в сообщении.

В "Нафтогазе" также сообщили, что стороны продолжают переговоры об условиях дальнейшего сотрудничества после завершения действующего контракта 1 января 2020 года.

В свою очередь "Газпром" также подтвердил выплату "Нафтогазу Украины" $2,9 млрд, присужденных Стокгольмским арбитражем по спору о контракте на транзит.

"С целью выполнения договоренностей, достигнутых в Минске 20 декабря, "Газпром" осуществил выплату $2,9 млрд в соответствии с решением Арбитражного института ТПП Стокгольма, в срок, предусмотренный протоколом от 20 декабря", – сообщил представитель "Газпрома", передает Интерфакс.

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Как сообщалось, на минувшей неделе Украина и Россия согласовали предварительные условия продолжения транзита российского газа в Европу после 1 января 2020 года.

Достигнутые соглашения предусматривают подписание нового контракта на транзит российского газа с 1 января 2020 года по европейским правилам сроком на 5 лет с возможностью его продления еще на 10 лет. Минимальные гарантированные объемы прокачки в первый год его действия составят 65 млрд кубометров и по 40 млрд куб. м в следующие 4 года.

Кроме того, "Газпром" выплатит НАК "Нафтогаз Украины" почти $3 миллиарда по решению Стокгольмского арбитража.В свою очередь "Нафтогаз" отзовет международные газовые иски против "Газпрома".

Пакетное соглашение предусматривает возможность прямых поставок газа российским "Газпромом" в Украину, однако не содаржит конкретных договоренностей в этом вопросе.

Напомним, 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу "Нафтогаза" по большинству вопросов в споре с "Газпромом".

Так, суд подтвердил нарушение "Газпромом" обязательств по объемам транзита и присудил компенсацию в размере $4,63 млрд. С учетом зачисления в счет этой суммы долга за поставленный в Украину в 2014-2015 годах российский газ "Газпром" должен был выплатить "Нафтогазу" около $2,56 млрд.