Кабмин предлагает Раде снизить ответственность физлиц-предпринимателей за нарушение законодательства об РРО

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на пресс-брифинге, передает БизнесЦензор со ссылкой Интерфакс-Украина.

"Там выдержан баланс - уменьшаются штрафы (за нарушение законодательства об РРО), уменьшается ответственность, будет применяться риск-ориентированный подход к проверкам - проверять будут не всех подряд, а только тех, кто является высокорисковым. Риск-ориентированный подход к проверкам будет расширяться на нарушения относительно РРО", - сказал Милованов.

Вскоре законопроект будет зарегистрирован в Верховной Раде, добавил министр.