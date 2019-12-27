Нацбанк предложил ввести проверку личности пользователей электронных денег

Соответствующие нормы содержит проект постановления правления НБУ "Об утверждении Изменений в Положение об электронных деньгах в Украине", который обнародован на сайте регулятора, передает БизнесЦензор.

Документом в частности предложено ввести идентификацию, верификацию пользователей электронных денег и требования к сопровождению операции с использованием электронных денег информацией о плательщике и получателе с целью осуществления эмитентом мероприятий по предотвращению легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма. Также предложено установить условия, при которых идентификация не производится.

Как отмечают в НБУ, такие требования предусмотрены Регламентом (ЕС) 2015/847 (об информации, сопровождение жует денежные переводы) и Директивой (ЕС) 2015/849 (о предотвращении использования финансовой системы для целей отмывания денег или финансирования терроризма).

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Кроме того, с целью минимизации рисков относительно неправомерного использования электронных денег предлагается определить порядок использования "электронных кошельков", а также ужесточить требования по контролю эмитента за деятельностью коммерческих агентов, в частности, обязать агента открывать у эмитента отдельный текущий счет для осуществления агентской деятельности и не передавать свои полномочия по агентскому договору другим субъектам хозяйствования и физическим лицам.