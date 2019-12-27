"Турбоатом" недовыполнил план по прибыли на 328 миллионов

Об этом говорится в документах, имеющихся в распоряжении агентства Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Одной из целей внесения правок в финплан является выплата "Турбоатомом" государству в этом году 993,63 млн грн, в том числе 517,43 млн грн в качестве дивидендов за 2018 год.

В пресс-службе Кабинета министров агентству не смогли уточнить, был ли утвержден обновленный финплан "Турбоатома".

Кабмин в 2018 году утвердил финплан "Турбоатома" на 2019 год с чистой прибылью 798,33 млн грн и выручкой 2,74 млрд грн.

Между тем, согласно пресс-релизу на сайте "Турбоатома" со ссылкой на генерального директора Виктора Субботина, по итогам 2019 года завод получил около 500 млн грн чистой прибыли и более 2,8 млрд грн чистого дохода.

"АО "Турбоатом" в 2019 году заплатило рекордный объем средств государству – более 1 млрд грн – это, в том числе, налог на прибыль и дивиденды. Мы этим гордимся", – цитирует Субботина пресс-служба компании.

Собрание акционеров "Турбоатома" 17 апреля 2019 года решило направить на выплату дивидендов за 2018 год 50% чистой прибыли – 382,1 млн грн в том числе 287,5 млн грн – государству (как собственнику более 75%). Затем Кабмин увеличил норматив отчисления чистой прибыли на дивиденды до 90%. Против выступили Субботин и Харьковский облсовет, однако Минфин неоднократно настаивал на выплате повышенных дивидендов.

По итогам 2018 года предприятие увеличило чистую прибыль на 7,6% – до 764,24 млн грн, чистый доход – на 10%, до 2,62 млрд грн.