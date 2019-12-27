Валовый внешний долг Украины в третьем квартале вырос на 3,8%, – НБУ

Об этом сообщил Национальный банк Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно данным НБУ, относительно ВВП долг сократился в июле-сентябре этого года с 83,5% до 82,3%.

НБУ напомнил, что на начало этого года валовый внешний долг составлял $114,71 млрд, или 87,8% ВВП.

"Рост внешнего долга (в третьем квартале) произошел, в основном, за счет увеличения внешних обязательств частного сектора экономики, которые выросли на $4,4 млрд – до $69,7 млрд, или 47,8% ВВП", – отметил регулятор.

Он уточнил, что объем долга госсектора перед нерезидентами в июле-сентябре практически не изменился и оставался на уровне $50,2 млрд (34,4% ВВП). В частности, внешние обязательства сектора общего госуправления выросли на $0,4 млрд – до $43,0 млрд (29,5% ВВП), основным фактором стала активная покупка нерезидентами ОВГЗ, обязательства по которым выросли на $1,8 млрд.

Одновременно были погашены еврооблигации 2015 года на $0,7 млрд, а еще $0,4 млрд составило чистое погашение прямых кредитов правительства, в том числе $0,33 млрд – по кредитам stаnd-by и EFF от МВФ.

За счет курсовых изменений объем внешних обязательств по кредитам правительства сократился на $0,3 млрд, тогда как по долговым ценным бумагам, номинированным в гривне, он вырос на $0,1 млрд, уточнил НБУ.

Согласно данным, внешний долг центрального банка сократился на $375 млн в результате плановых амортизационных выплат по кредитам stаnd-by и на 30 сентября 2019 составил $7,2 млрд.

Объем внешней задолженности банков сократился в третьем квартале на $0,1 млрд – до $4,9 млрд, тогда как объем внешнего долга других секторов экономики увеличился на $4,1 млрд – до $54,7 млрд. Это объяснялось размещением еврооблигаций на $1,8 млрд, ростом обязательств по негарантированными кредитам и займам на $0,5 млрд и увеличением обязательств по торговым кредитам на $1,9 млрд.

Межфирменный долг предприятий, находящихся в отношениях прямого инвестирования, возрос на $0,4 млрд – до $10,2 млрд.

Объемы просроченной задолженности по негарантированными кредитам реального сектора (в том числе от прямых инвесторов) сократились за квартал на $0,5 млрд и на конец третьего квартала 2019 составили $21,5 млрд (14.8% от ВВП).

Нацбанк уточняет, что основной валютой внешних заимствований Украины по состоянию на конец сентября с большим запасом оставался доллар США – 68%, однако его доля сократилась на 1,6 процентных пункта.

Сократился также удельный вес обязательств в СПЗ перед МВФ – с 10,3% до 9,3%, тогда как доля заимствований в евро возросла с 14,9% до 16%, а в гривне – с 2,7% до 4,2%. Объемы обязательств в российских рублях в течение квартала практически не изменились и составили 1,7% объема внешних обязательств.

Объем краткосрочного внешнего долга по остаточному сроку погашения за квартал вырос на $2,8 млрд и на 30 сентября 2019 года составил $48,9 млрд, отметил регулятор. Он уточнил, что обязательства госсектора (правительства и центрального банка), которые должны быть погашены в течение следующих 12 месяцев, возросли на $1,1 млрд – до $5,9 млрд в основном за счет будущих выплат по долговым ценным бумагам, тогда краткосрочные обязательства банковского сектора упали на $0,1 млрд – до $1,2 млрд.

Суммарные объемы обязательств реального сектора, которые должны быть погашены в течение следующих 12 месяцев (вместе с межфирменным долгом), возросли на $1,6 млрд – до $40,3 млрд в результате увеличения задолженности по краткосрочным торговым кредитам на $2,1 млрд – до $16,6 млрд.