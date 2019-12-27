На новом Шулявском мосту провели испытания. ФОТОрепортаж

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации, передает БизнесЦензор.

"Согласно проектной документации, есть перечень норм и стандартов, которым должны соответствовать технические характеристики нового моста. Для того, чтобы проверить соответствие заявленных характеристик конструкции, ее нагрузили. Проверка состоялась в два этапа. Этап динамической нагрузки и этап статической нагрузки", – рассказал Кличко.

Согласно программе статических испытаний, было реализовано 12 схем нагрузки пролетных строений путепровода.

При динамическом нагружении восемь МАЗов с балластом одновременно с разной скоростью проехали по Шулявскому мосту. Вес каждого грузовика – 30 тонн, то есть мост находился под весом в 240 тонн.

Специальное оборудование во время нагрузок собрало необходимую информацию. Далее эксперты сравнят соответствие заявленных характеристик моста тем показателям, что зафиксировала техника.

"И при условии соответствия всех норм и требований – согласно выводам экспертов, уже можно будет открывать технологический проезд по новому мосту. Движение автотранспорта с улицы Вадима Гетьмана на улицу Довженко. Надеюсь, что это произойдет в ближайшие дни", – подчеркнул Кличко.