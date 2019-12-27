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27.12.19 17:44

Нацбанк изменил правила публикации курса гривни к доллару США

Национальный банк Украины (НБУ) изменил числовое значение официального курса гривни к доллару США, которое отныне будет определяться как сумма гривен за 1 единицу иностранной валюты, тогда как ранее для расчета бралась сумма в 100 долларов.

Нацбанк изменил правила публикации курса гривни к доллару США

Числовое значение курса гривни к другим валютам установлено приказом Национального банка №865-ка от 27 декабря, который вступает в силу с сегодняшнего дня, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Приказом НБУ также утвердил перечень иностранных валют, к которым будет устанавливаться официальный курс гривни и рассчитываться учетная цена банковских металлов.

Так, на ежедневной основе официальный курс гривны будет рассчитываться к валютам, входящим в первую группу Классификатора иностранных валют, а также валютам, эмитентами которых являются страны из ТОП-30 крупнейших торговых партнеров Украины за предыдущий год. Сегодня таких валют – 35.

Официальный курс к 23 другим иностранным валютам будет публиковаться ежемесячно.

Кроме того, на ежедневной основе будет публиковаться учетная цена банковских металлов, входящих в первую группу Классификатора иностранных валют (сейчас это золото, серебро, платина и палладий).

"Все эти перечни будут обновляться ежегодно с учетом изменений во внешней торговле", – отмечается в сообщении.

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Как сообщалось, Национальный банк Украины с 27 декабря начинает публиковать ежедневный официальный курс гривни ко всем иностранным валютам до 16:00, тогда как раньше к этому времени публиковался только официальный курс гривни к доллару США, а курс к остальным иностранным валютам и банковским металлам обнародовался до 18:00.

Для этого Национальный банк будет использовать в качестве кросс-курсов котировки BFIX иностранных валют в торгово-информационной системе Bloomberg. Ранее для этого использовались данные с сайтов других центральных банков, которые публикуются с определенным лагом и не позволяют публиковать официальный курс гривни ко всем валютам быстрее.

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