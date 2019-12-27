Фонд госимущества сменил трех представителей в набсовете ЗАлКа

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению предприятия в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку в пятницу, компания 27 декабря текущего года получила информацию от ФГИ о замене в составе АО "ЗАлК" представителей акционера Натальи Павлюк, Татьяны Кузуб и Натальи Хариной на других представителей акционера - Сергея Игнатовского, Юрия Мартынюка и Алексея Беспалова - в соответствии с приказом ФГИ от 23 декабря 2019 года.

При этом уточняется, что полномочия членов НС прекращаются на основании ст. 53 закона Украины "Об акционерных обществах".

ЗАлК ранее являлся единственным в Украине производителем первичного алюминия.

Собственником ЗАлКа в 2004 году стала российская группа "СУАЛ". В 2007 году комбинат перешел под контроль ОК "РусАл", созданной при слиянии алюминиевых и глиноземных активов ОАО "РусАл", "СУАЛа" и швейцарского трейдера Glencore.

В многолетних судебных тяжбах вынесен вердикт о расторжении договоров купли-продажи 68,01% акций ЗАлКа и возврате этого пакета в государственную собственность.

По данным НДУ на третий квартал 2018 года, в собственности ФГИ находится 68,0095% акций ПАО "ЗАлК", у компании Velbay Holding Ltd. (Кипр, контролируется ОК "РусАл", Россия) - 29,5363% акций.

Уставный капитал ПАО "ЗАлК" составляет 155 млн 682,28 тыс. грн, номинал акции - 0,25 грн.