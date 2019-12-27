Общественная организация заблокировала дотации аграриям на 1 миллиард, – Милованов

Об этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сообщил на брифинге, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Кабинет министров в этом году профинансировал все программы, которые были в бюджете по господдержке сельского хозяйства в объеме 3,4 млрд грн. Но еще на 1 млрд грн выплаты сейчас заблокированы в судебном порядке из-за иска Всеукраинской аграрной рады к предыдущему правительству", – сказал Милованов.

По словам министра, в течение 2019 года было выплачены более 2,8 млрд грн по программам развитие фермерства, животноводства, садоводства, компенсации за привлеченные кредиты, за закупленную сельхозтехнику и оборудование.

"В этом месяце выплачено более 270 млн грн по программе поддержки хмелеводства, закладки молодых садов, виноградников и ягодников, а также 337 млн грн по программе финансовой поддержки мероприятий в АПК путем удешевления кредитов", – уточнил Милованов.

При этом министр отметил, что правительство выполняет свои обязательства, но из-за иска ВАР выплаты по двум программам поддержки были заблокированы.

"Приостановлены выплаты по программам государственной поддержки животноводства, хранения и переработки сельхозпродукции, аквакультуры, рыбоводства на 730 млн грн и финансовой поддержки развития фермерских хозяйств на сумму 186 млн грн. Средства на эти программы предусмотрены в госбюджете на этот год в полном объеме. Они могли быть выплачены, если бы не поданный в суд иск по признанию противоправными и недействительными нормативно-правовых актов, принятых еще в феврале 2018 года", – сказал министр.

Милованов добавил, что 26 декабря 2019 года Министерство юстиции подало кассационную жалобу в Верховный суд. На вопрос, будет ли правительство идти на мировое соглашение с ВАР, он сказал, что это не решит вопрос выплат.

"Это предложение (мировое соглашение, – ред.) хорошее, для коммуникации, но оно не решает вопрос по сути. Суд не может рассмотреть вопрос ранее января. Это не то действие, которое решит вопрос по выплатам", – сказал министр.

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Напомним, Шестой апелляционный административный суд Киева 10 декабря 2019 года частично удовлетворил иск ВАР, признав противоправным и отменив постановление Кабмина от 7 февраля 2018 года (№106 и №107) о распределении дотаций в аграрном секторе Украины.

По словам адвоката ВАР, вице-президента адвокатского объединения "Юридическая компания "Капитал" Дмитрия Лошакова, это означает, что указанные постановления утратили силу и не действуют. При этом он отметил, что механизм возврата средств, полученных на основании указанных постановлений, законодательно не предусмотрен.

В то же время глава ВАР Андрей Дыкун сообщил о готовности подписать с правительством мировое соглашение и забрать все обвинения, кроме одного - возврат ограничения при выплате дотаций в объеме 150 млн грн в одни руки.

Кроме того, глава ВАР указал, что полгода назад в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) были поданы документы о подтверждении фактов несправедливого, по мнению ВАР, распределения госдотаций в аграрной сфере в течение 2017-2018 годов.